Криминал

В Пензенской области осудили женщину, не желавшую платить за газ

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43-летнюю жительницу Верхнего Ломова осудили за повторное самовольное подключение к газопроводу.

В феврале этого года женщина в своем дворе приварила к поселковому газопроводу отвод и вставила шланг, обеспечив подачу ресурса к своей газовой колонке.

В апреле сотрудники снабжающей организации выявили нарушение. Таким образом женщина воровала газ не впервые.

На суде злоумышленница признала свою вину и заявила, что взялась за сварочный аппарат, так как не хотела оплачивать счета за ресурс.

«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств женщине назначили наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск, по которому женщине предстоит выплатить ресурсоснабжающей организации 21 000 рублей в счет возмещения нанесенного вреда.

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Гость||

"Вообще-то, это общий газ, а мечты сбываются только у вас" Газпром....

Гость||

Дурачек пишит

Гость||

11.33 Ну и? Что пишет то?

Гость||

Ворованный у нас газ нам же ещё и продают. Хорошо устроились.

Гость||

Газ уже не народное достояние? Вон оно чё, Михалыч...

Гость||

Правосудие беспощадно

Гость||

Гость писал(а):

Правосудие беспощадно

К обычным людям!

Гость||

Это вам не три лярда слямзить...

Гость||

Позор , все получают газ бесплатно та же Украина ,Польша ,Германия , а мы обязаны платить , Газпром не русская организация уже давно там даже русским духом не пахнет акционеры вообще не наши.

Имя: Гость
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