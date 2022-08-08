В Пензенской области осудили женщину, не желавшую платить за газ

43-летнюю жительницу Верхнего Ломова осудили за повторное самовольное подключение к газопроводу.
В феврале этого года женщина в своем дворе приварила к поселковому газопроводу отвод и вставила шланг, обеспечив подачу ресурса к своей газовой колонке.
В апреле сотрудники снабжающей организации выявили нарушение. Таким образом женщина воровала газ не впервые.
На суде злоумышленница признала свою вину и заявила, что взялась за сварочный аппарат, так как не хотела оплачивать счета за ресурс.
«С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств женщине назначили наказание в виде 4 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.
Кроме того, удовлетворен гражданский иск, по которому женщине предстоит выплатить ресурсоснабжающей организации 21 000 рублей в счет возмещения нанесенного вреда.
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