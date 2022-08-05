52 пензенца отдали мошеннику 1,5 млн рублей ради получения кредита

05.08.2022 | 10:33

В Пензе 30-летнего жителя Нижегородской области будут судить за мошенничество в крупном размере.

«По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года фирма злоумышленника под видом организации, осуществляющей банковскую деятельность, убеждала клиентов заключать договоры на получение потребительского кредита под небольшой процент.

После подписания договора клиенту сообщалось о сумме одобренного кредита, при этом заемщик должен был перевести на счета кредитора от 4 до 17% суммы, на которую он желал оформить кредит», - сообщили в региональной прокуратуре.

После поступления денег от клиента ему отказывали в кредите, ссылаясь на имеющуюся у него задолженность по какому-либо другому договору.

Таким образом мужчина обвел вокруг пальца 52 жителя Пензы и области, выманив у них в общей сложности 1 млн 490 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия вину в совершении преступлений он признал полностью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до 6 лишения свободы», - добавили в прокуратуре.