Криминал

52 пензенца отдали мошеннику 1,5 млн рублей ради получения кредита

Печать
Telegram

В Пензе 30-летнего жителя Нижегородской области будут судить за мошенничество в крупном размере.

«По версии следствия, с апреля по сентябрь 2021 года фирма злоумышленника под видом организации, осуществляющей банковскую деятельность, убеждала клиентов заключать договоры на получение потребительского кредита под небольшой процент.

После подписания договора клиенту сообщалось о сумме одобренного кредита, при этом заемщик должен был перевести на счета кредитора от 4 до 17% суммы, на которую он желал оформить кредит», - сообщили в региональной прокуратуре.

После поступления денег от клиента ему отказывали в кредите, ссылаясь на имеющуюся у него задолженность по какому-либо другому договору.

Таким образом мужчина обвел вокруг пальца 52 жителя Пензы и области, выманив у них в общей сложности 1 млн 490 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия вину в совершении преступлений он признал полностью. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд. Санкция указанного состава уголовно наказуемого деяния предусматривает наказание до 6 лишения свободы», - добавили в прокуратуре.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте