Криминал

Пачелмская пенсионерка поквиталась с соседом за отказ сходить в магазин

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В Пачелмском районе осудили 63-летнюю местную жительницу. Пенсионерка пырнула соседа ножом в живот.

Преступление было совершено в начале апреля. Женщина отправилась в гости к соседу, с которым привыкла распивать спиртное. Когда алкоголь закончился, сельчанка потребовала у мужчины сходить за ним в магазин, но услышала отказ.

Разгорелся конфликт, во время которого пенсионерка нашла нож и ударила им в живот хозяина. После этого она отправилась домой.

Причиненные мужчине ранения квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Принимая во внимание личность злоумышленницы, ее возраст, комплекс смягчающих наказание обстоятельств, поведение подсудимой после совершения преступления, позицию потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании, суд признал ее виновной и назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на три года», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Пачелмском районном суде.

Также с сельчанки взыскали в пользу пострадавшего соседа компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей.

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Гость||

Добьёт она соседа на условном сроке или не добьёт? Бухать-то врял ли бросят...

Гость||

Красивый нож на фото.

Имя: Гость
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