Житель Пензенской области получил удар ножом за аморальное поведение

29.07.2022 | 15:40

Для 53-летней жительницы Башмаковского района визит к подруге закончился на скамье подсудимых.

8 апреля женщина пришла в дом к приятельнице, где уже собралась компания. Гости заночевали в доме, а с утра застолье продолжилось.

Мужчина, с которым сельчанка познакомилась накануне, начал вести себя по отношению к ней далеко не по-джентльменски. Его слишком активные и недвусмысленные знаки внимания вывели женщину из себя. Она схватила со стола кухонный нож и ударила навязчивого кавалера в грудь.

Позднее эксперты квалифицировали ранение как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, и женщина оказалась фигуранткой уголовного дела.

Суд учел смягчающие обстоятельства: явку с повинной, полное признание вины, аморальность поведения потерпевшего, - а также то, что женщина принесла извинения и оплатила проезд в больницу, продукты и лекарства.

В итоге ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и 6 месяцев.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда.