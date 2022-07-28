Добыча из торгового павильона не принесла счастья трем пензенцам

28.07.2022 | 20:15

Продавщица торгового павильона погрузилась в крепкие объятия Морфея. Двое бродяг и безработная дама решили воспользоваться ситуацией и забрать товары, не оплатив их. Бесстрашная искательница приключений проникла внутрь киоска и принялась там хозяйничать.

«Были украдены денежные средства (около 22 тысяч рублей) и продукты питания на сумму более 9 тысяч рублей», - уточнила начальник отдела информации и общественных связей УМВД Росси по области Ольга Евдокимова.

Выручка, слабоалкогольные напитки, закуски, табачные изделия - злоумышленники брали все, а потом поспешили скрыться. Когда продавщица проснулась, то сразу поняла, что в торговой точке кто-то побывал, и вызвала полицию.

Подозреваемых удалось задержать. Деньги они успели истратить, а похищенные продукты и напитки употребили по назначению.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила Ольга Евдокимова.