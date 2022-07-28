Криминал

Добыча из торгового павильона не принесла счастья трем пензенцам

Печать
Telegram

Продавщица торгового павильона погрузилась в крепкие объятия Морфея. Двое бродяг и безработная дама решили воспользоваться ситуацией и забрать товары, не оплатив их. Бесстрашная искательница приключений проникла внутрь киоска и принялась там хозяйничать.

«Были украдены денежные средства (около 22 тысяч рублей) и продукты питания на сумму более 9 тысяч рублей», - уточнила начальник отдела информации и общественных связей УМВД Росси по области Ольга Евдокимова.

Выручка, слабоалкогольные напитки, закуски, табачные изделия - злоумышленники брали все, а потом поспешили скрыться. Когда продавщица проснулась, то сразу поняла, что в торговой точке кто-то побывал, и вызвала полицию.

Подозреваемых удалось задержать. Деньги они успели истратить, а похищенные продукты и напитки употребили по назначению.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», - сообщила Ольга Евдокимова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте