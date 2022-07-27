Чтобы уехать из Пензы, самарец обокрал кассы в нескольких магазинах

27.07.2022 | 17:30

22-летний житель Самарской области, уже имеющий за плечами судимость, вновь может оказаться в местах лишения свободы за серию краж в Пензе, совершенных с незаконным проникновением в помещение.

По версии следствия, с 30 сентября по 7 октября 2021 года молодой человек по ночам вскрывал отверткой двери магазинов и крал деньги из кассовых аппаратов. Такие инциденты произошли в торговых точках на улицах Воронова, Кижеватова, Калинина и проспекте Победы.

«Общая сумма причиненного семи потерпевшим ущерба составила более 48 тыс. рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Парень полностью признал вину. По его словам, он ненадолго приехал в Пензу, чтобы подготовить видеоконтент для одной из социальных сетей, однако денег на проживание и возвращение домой у него не хватило, поэтому он решил добыть их незаконным путем.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд. Самарцу грозит наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.