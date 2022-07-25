Сетевое издание|18+|Понедельник|25 июл 2022|13:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+26oC
+27oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Жительница Засечного сходила в гости к подруге и унесла ее кольца

Печать
Telegram

В Пензе сотрудники полиции оперативно раскрыли дело о краже золотых колец у 21-летней девушки.

Украшения пропали после того, как горожанка пригласила в гости 20-летнюю приятельницу, жительницу села Засечного Пензенского района. Хозяйка накрыла стол, подруги выпили и приятно провели время.

Вечером гостья ушла домой, а вскоре хозяйка заметила пропажу ювелирных изделий и обратилась к правоохранителям. Полиция быстро установила подозреваемую, тем более что та, несмотря на молодость, уже имела судимость.

«Девушка призналась, что сдала похищенные кольца в ломбард. За кражу ей грозит лишение свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители региона страдают от нечистых на руку людей, которых они считают близкими.

Так, 40-летняя жительница села Рамзай Мокшанского района заметила, что из дома одно за другим начали пропадать золотые украшения: две цепочки, крестик, мужская печатка, два кольца и браслет. Она грешила на дочь, но полиция установила истину - золото крала во время гостевых визитов 65-летняя подруга сельчанки, ранее судимая пензячка.

Еще одна сельчанка лишилась золотого кольца и двух цепочек. Как выяснилось, их прикарманила бывшая подруга ее сына. Пара распалась, парень ушел к другой, а женщина пожалела покинутую и оставила ее жить в своей квартире. Девушка же отплатила за сочувствие тем, что сдала в комиссионку украшения несостоявшейся свекрови.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте