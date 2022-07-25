Жительница Засечного сходила в гости к подруге и унесла ее кольца

25.07.2022 | 12:27

В Пензе сотрудники полиции оперативно раскрыли дело о краже золотых колец у 21-летней девушки.

Украшения пропали после того, как горожанка пригласила в гости 20-летнюю приятельницу, жительницу села Засечного Пензенского района. Хозяйка накрыла стол, подруги выпили и приятно провели время.

Вечером гостья ушла домой, а вскоре хозяйка заметила пропажу ювелирных изделий и обратилась к правоохранителям. Полиция быстро установила подозреваемую, тем более что та, несмотря на молодость, уже имела судимость.

«Девушка призналась, что сдала похищенные кольца в ломбард. За кражу ей грозит лишение свободы на срок до двух лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда жители региона страдают от нечистых на руку людей, которых они считают близкими.

Так, 40-летняя жительница села Рамзай Мокшанского района заметила, что из дома одно за другим начали пропадать золотые украшения: две цепочки, крестик, мужская печатка, два кольца и браслет. Она грешила на дочь, но полиция установила истину - золото крала во время гостевых визитов 65-летняя подруга сельчанки, ранее судимая пензячка.

Еще одна сельчанка лишилась золотого кольца и двух цепочек. Как выяснилось, их прикарманила бывшая подруга ее сына. Пара распалась, парень ушел к другой, а женщина пожалела покинутую и оставила ее жить в своей квартире. Девушка же отплатила за сочувствие тем, что сдала в комиссионку украшения несостоявшейся свекрови.