Мужчину из Кузнецка могут посадить на несколько лет из-за 750 руб.

25.07.2022 | 08:53

Житель Кузнецка может лишиться свободы из-за похищения 750 рублей. По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина ограбил прохожего средь бела дня.

Преступление было совершено 20 июля примерно в 15:00 около магазина на улице Белинского. Злоумышленник подошел к 60-летнему местному жителю и отобрал у него несколько купюр. Потерпевший обратился в полицию.

«По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подозреваемый сознался, что потратил деньги. Было возбуждено уголовное дело о грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ).

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - резюмировали в УМВД.