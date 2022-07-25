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Криминал

Мужчину из Кузнецка могут посадить на несколько лет из-за 750 руб.

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Житель Кузнецка может лишиться свободы из-за похищения 750 рублей. По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина ограбил прохожего средь бела дня.

Преступление было совершено 20 июля примерно в 15:00 около магазина на улице Белинского. Злоумышленник подошел к 60-летнему местному жителю и отобрал у него несколько купюр. Потерпевший обратился в полицию.

«По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель 1987 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности», - пояснили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Подозреваемый сознался, что потратил деньги. Было возбуждено уголовное дело о грабеже (ч.1 ст. 161 УК РФ).

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - резюмировали в УМВД.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Кузнецк - город высокой культуры и обеспечения населения. Как? Как такое могло случится? Просто в голове не укладывается...

Дмитрий Н. Мотовилов||

Гость писал(а):

> Кузнецк - город высокой культуры и обеспечения населения. Как? Как такое

> могло случится? Просто в голове не укладывается...

=============================

В школе научился отнимать у слабых и презирать старших.

Гость||

А почему старший,как более мудрый,не поддержал Человека деньгами? Очерствели все,обособились,теперь гражданину придётся срок мотать из-за этих копеек.

Гость||

Гость писал(a):

А почему старший
А патамушта веры в них нету,в церкву не ходют и хочут помогать страждующему...

Имя: Гость
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