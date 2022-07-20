Житель Колышлея получил удар ножом в спину за претензии к жене

20.07.2022 | 10:46

В Колышлее осудили 42-летнюю местную жительницу, которая ударила ножом собственного мужа.

Конфликт между супругами произошел 2 мая этого года на почве семейно-бытовых разногласий. Мужчина начал высказывать претензии жене, она обиделась и вонзила кухонный нож ему в спину.

Тем самым злоумышленница нанесла тяжкий вред здоровью мужа, опасный для жизни.

Осознав произошедшее и испугавшись, что супруг умрет, она вызвала бригаду скорой. Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу, там ему оказали необходимую помощь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Все материалы по нему уже направлены на рассмотрение в Колышлейский районный суд.

Сельчанке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщили в прокуратуре Пензенской области.