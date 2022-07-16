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Криминал

Житель Каменки обознался и получил удар гаечным ключом по голове

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В Каменке случился инцидент, один из участников которого был вынужден обратиться в полицию.

Нетрезвый житель города стоял возле своего дома и держал в руках гаечный ключ. Увидев проходившего мимо мужчину, он принял того за знакомого и завязал разговор, который быстро перешел в конфликт.

Прохожий зашел в подъезд, а горожанин последовал за ним. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Мужчина, за которым следовал пьяный горожанин, выхватил гаечный ключ у него из рук и несколько раз ударил инструментом по голове.

Через некоторое время оба жителя дома обратились за помощью к медикам. Эксперты классифицировали травму, полученную металлическим предметом, как вред здоровью средней степени тяжести.

Мужчина, нанесший удары своему преследователю, стал фигурантом уголовного дела.

«Санкция статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

на срок до 3 лет
А пьянь не при делах?

Имя: Гость
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