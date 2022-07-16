Житель Каменки обознался и получил удар гаечным ключом по голове

В Каменке случился инцидент, один из участников которого был вынужден обратиться в полицию.
Нетрезвый житель города стоял возле своего дома и держал в руках гаечный ключ. Увидев проходившего мимо мужчину, он принял того за знакомого и завязал разговор, который быстро перешел в конфликт.
Прохожий зашел в подъезд, а горожанин последовал за ним. Словесная перепалка перешла в рукоприкладство. Мужчина, за которым следовал пьяный горожанин, выхватил гаечный ключ у него из рук и несколько раз ударил инструментом по голове.
Через некоторое время оба жителя дома обратились за помощью к медикам. Эксперты классифицировали травму, полученную металлическим предметом, как вред здоровью средней степени тяжести.
Мужчина, нанесший удары своему преследователю, стал фигурантом уголовного дела.
«Санкция статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):А пьянь не при делах?