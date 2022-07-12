В Пачелме женщина пошла на ложный донос, чтобы не отдавать кредит

12.07.2022 | 11:51

34-летняя жительница Пачелмского района не захотела отдавать кредит и решила уклониться от обязательств, написав ложный донос о совершении преступления.

Как установил суд, схему сельчанка придумала в январе этого года. Она взяла в микрокредитной организации заем в 9 430 рублей. Чтобы не возвращать деньги, женщина обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный аферист воспользовался ее данными и оформил на нее кредит.

Участковый предупредил женщину об уголовной ответственности за ложный донос, однако от своих слов она не отказалась.

Правоохранители провели проверку и выяснили, что сельчанка солгала. Суд признал ее виновной в преступлении по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления).

При вынесении решения служители Фемиды учли беременность сельчанки, то, что на ее иждивении находится малолетний ребенок, признание вины и чистосердечное раскаяние.

«Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе Пачелмского районного суда.