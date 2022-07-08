В Пензенской области пьяный мужчина украл коробку со скрепышами

08.07.2022 | 13:08

В Бековском районе осудили 24-летнего жителя Тамбовской области, который на глазах у продавца похитил игрушки в магазине.

Преступление было совершено 24 октября 2021 года. Пьяный мужчина зашел в «Магнит» в поселке Сахзавод и, следуя внезапно родившейся идее, взял стоявшую на кассе коробку с надписью «Скрепыш 3», внутри которой было 200 игрушек.

Продавщица потребовала вернуть товар на место, но клиент проигнорировал ее замечание и ушел. Своими действиями он нанес магазину ущерб в размере 990 рублей.

Злоумышленника быстро нашли, он признал свою вину и добровольно возместил убытки.

В качестве наказания его приговорили к 260 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.