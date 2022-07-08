Криминал

В Пензенской области пьяный мужчина украл коробку со скрепышами

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В Бековском районе осудили 24-летнего жителя Тамбовской области, который на глазах у продавца похитил игрушки в магазине.

Преступление было совершено 24 октября 2021 года. Пьяный мужчина зашел в «Магнит» в поселке Сахзавод и, следуя внезапно родившейся идее, взял стоявшую на кассе коробку с надписью «Скрепыш 3», внутри которой было 200 игрушек.

Продавщица потребовала вернуть товар на место, но клиент проигнорировал ее замечание и ушел. Своими действиями он нанес магазину ущерб в размере 990 рублей.

Злоумышленника быстро нашли, он признал свою вину и добровольно возместил убытки.

В качестве наказания его приговорили к 260 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В качестве наказания его приговорили к 260 часам обязательных работ
Так если сумма ущерба меньше 1000 рублей штраф должен быть.

Гость||

Вроде тамбовчанин, а ведет себя как дикий буртас.

Гость||

Гость писал(a):

Вроде тамбовчанин, а ведет себя как дикий буртас.
То есть как твой отец?

Гость||

Это грабеж.Достаточно на 1 рубль похитить.

Гость||

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Имя: Гость
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