В Пензенской области пьяный мужчина украл коробку со скрепышами

В Бековском районе осудили 24-летнего жителя Тамбовской области, который на глазах у продавца похитил игрушки в магазине.
Преступление было совершено 24 октября 2021 года. Пьяный мужчина зашел в «Магнит» в поселке Сахзавод и, следуя внезапно родившейся идее, взял стоявшую на кассе коробку с надписью «Скрепыш 3», внутри которой было 200 игрушек.
Продавщица потребовала вернуть товар на место, но клиент проигнорировал ее замечание и ушел. Своими действиями он нанес магазину ущерб в размере 990 рублей.
Злоумышленника быстро нашли, он признал свою вину и добровольно возместил убытки.
В качестве наказания его приговорили к 260 часам обязательных работ, сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.
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penzainform.ru писал(a):Так если сумма ущерба меньше 1000 рублей штраф должен быть.