Криминал

В Пензе мужчина пошел на кражу, чтобы извиниться перед девушкой

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Около 300 тысяч рублей стоят смартфоны, похищенные в одной из торговых точек, расположенных на территории Пензы. С заявлением о краже к полицейским обратился предприниматель. Он рассказал, что неизвестный взломал дверь черного хода и вынес товар.

«Подозреваемый был задержан оперативниками в ходе служебной командировки в город Томск. Им оказался гражданин одной из соседних республик, 2002 года рождения. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что проживал ранее около указанного торгового центра и нередко посещал данный магазин. После того как в ходе ссоры с девушкой разбил ее телефон, он вспомнил, что может похитить такой же, проникнув в ранее примеченный салон», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.

Ворованные мобильники похититель сбывал в комиссионных магазинах Саратова, Челябинска и Омска. На данный момент часть украденного удалось изъять.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснила Яна Малюченко.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Им оказался гражданин одной из соседних республик
А что так стыдливо замалчиваете название соседней республики?

Гость||

Как романтично

Гость||

Моя баба-женщина на днях мне телефон разбила сегодня пошлю её на дело!

Гость||

Налейте сто грамм полковнику в запасе.

Имя: Гость
Комментарий:

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