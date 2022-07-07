В Пензе мужчина пошел на кражу, чтобы извиниться перед девушкой

07.07.2022 | 19:30

Около 300 тысяч рублей стоят смартфоны, похищенные в одной из торговых точек, расположенных на территории Пензы. С заявлением о краже к полицейским обратился предприниматель. Он рассказал, что неизвестный взломал дверь черного хода и вынес товар.

«Подозреваемый был задержан оперативниками в ходе служебной командировки в город Томск. Им оказался гражданин одной из соседних республик, 2002 года рождения. Задержанный признался в содеянном и пояснил, что проживал ранее около указанного торгового центра и нередко посещал данный магазин. После того как в ходе ссоры с девушкой разбил ее телефон, он вспомнил, что может похитить такой же, проникнув в ранее примеченный салон», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Яна Малюченко.

Ворованные мобильники похититель сбывал в комиссионных магазинах Саратова, Челябинска и Омска. На данный момент часть украденного удалось изъять.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - пояснила Яна Малюченко.