В Пензенской области мужчину едва не убили за оскорбления

01.07.2022 | 09:37

В Пензенской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 41-летнего мужчины. Подозреваемый - 58-летний житель Городищенского района.

Криминальный инцидент случился вечером 23 июня во дворе дома в селе Архангельском. Трое мужчин выпивали.

«В процессе общения злоумышленник не расслышал, что ему сказал потерпевший, и переспросил его. В ответ мужчина начал его оскорблять. Обвиняемый взял нож и нанес им один удар в область груди потерпевшего», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Увидев, что происходит, хозяин отправился к соседям, а те вызвали участкового. Раненого спасли, сейчас он проходит лечение в стационаре.

По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Предполагаемого злоумышленника задержали и взяли под стражу.

Следователь устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу.