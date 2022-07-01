Криминал

В Пензенской области мужчину едва не убили за оскорбления

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В Пензенской области возбуждено уголовное дело о покушении на убийство 41-летнего мужчины. Подозреваемый - 58-летний житель Городищенского района.

Криминальный инцидент случился вечером 23 июня во дворе дома в селе Архангельском. Трое мужчин выпивали.

«В процессе общения злоумышленник не расслышал, что ему сказал потерпевший, и переспросил его. В ответ мужчина начал его оскорблять. Обвиняемый взял нож и нанес им один удар в область груди потерпевшего», - пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Увидев, что происходит, хозяин отправился к соседям, а те вызвали участкового. Раненого спасли, сейчас он проходит лечение в стационаре.

По факту случившегося возбудили дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Предполагаемого злоумышленника задержали и взяли под стражу.

Следователь устанавливает все обстоятельства преступления и закрепляет доказательственную базу.

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Гость||

Они все крестик не носили и их шайтан покарал...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

в стационаре.
- В стационаре...

Лаврову очень понравилось слово "стационар".

Фильм "ДМБ".

Гость||

Пьянь комментирует прости господи

Имя: Гость
Комментарий:

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