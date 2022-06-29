Сельчанин ворвался в пачелмский Дом культуры, чтобы похитить телевизор

29.06.2022 | 10:24

В Пачелме вынесли приговор местному жителю, виновному в краже имущества сельского Дома культуры, а также в незаконном приобретении и хранении наркотика.

Согласно материалам дела, в середине сентября 2021 года мужчина собрал дикорастущие наркосодержащие растения, общая масса добытого - 14,77 г. Запрещенное вещество он хранил вплоть до момента, когда его изъяла полиция.

В феврале 2022 года нетрезвый сельчанин, применив силу, руками открыл запертые двери здания Новотолковского сельского ДК. Попав в кабинет культорганизатора, злоумышленник забрал телевизор.

Учреждению был причинен ущерб в 7 250 рублей.

«При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие ответственность, чистосердечное раскаяние, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда.

Мужчине назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. В это время сельчанину нельзя будет менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, требуется периодически являться на регистрацию.