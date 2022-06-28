В Каменском районе «черные лесорубы» спилили деревья на 430 тыс.

28.06.2022 | 16:54

Факт нарушения природоохранного законодательства выявили сотрудники прокуратуры в Каменском районе.

В Головинщинском участковом лесничестве «черные лесорубы» спилили 15 живых деревьев: 11 лип, 3 дуба и клен.

Ущерб лесному хозяйству оценивается в 429 496 рублей.

Материалы проверки были направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

«Проводится установление причастных к преступлению лиц. Расследование находится на контроле межрайонной прокуратуры», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее жителя Пензенской области, спилившего 3 дуба для починки забора, приговорили к двум годам лишения свободы. Также он должен выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, - 735 000 рублей. Из-за этого сельчанин может лишиться земельного участка, на который обратили взыскание судебные приставы.