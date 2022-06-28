В Каменском районе «черные лесорубы» спилили деревья на 430 тыс.

Факт нарушения природоохранного законодательства выявили сотрудники прокуратуры в Каменском районе.
В Головинщинском участковом лесничестве «черные лесорубы» спилили 15 живых деревьев: 11 лип, 3 дуба и клен.
Ущерб лесному хозяйству оценивается в 429 496 рублей.
Материалы проверки были направлены в следственный орган. Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
«Проводится установление причастных к преступлению лиц. Расследование находится на контроле межрайонной прокуратуры», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
Ранее жителя Пензенской области, спилившего 3 дуба для починки забора, приговорили к двум годам лишения свободы. Также он должен выплатить ущерб, причиненный лесному фонду, - 735 000 рублей. Из-за этого сельчанин может лишиться земельного участка, на который обратили взыскание судебные приставы.
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Был недавно в лесу, между Юлово и Ивановка, лежат выкопанные деревья с упакованными корнями. Что за бизнес? В самой Ивановка выкапывают лиственницы, аккуратные ямки от спецтехники только остаются. Дорого, походу, сбывают.