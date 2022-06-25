В Пензенской области два приятеля украли крышу и ворота

25.06.2022 | 11:35

Два жителя поселка Спиртзавод Башмаковского района предстали перед судом за серию краж металлических изделий.

Первое преступление подельники совершили 9 февраля 2022 года: захватив гвоздодер и углошлифовальную машинку, забрались в гараж односельчанина и срезали часть крыши. Добычу они увезли на машине, принадлежавшей одному из них.

На следующий день они повторили набег на тот же гараж, срезали и утащили остатки металлической кровли. В общей сложности ущерб, нанесенный хозяину гаража, составил 9 120 рублей.

11 февраля приятели теми же инструментами срезали железные ворота возле нежилого здания, принадлежавшего Знаменскому сельсовету. Ущерб был оценен в такую же сумму - 9 120 рублей.

В судебном заседании один из приятелей признался в преступлениях, второй же заявил, что он невиновен. От дачи показаний оба отказались на основании ч. 1 ст. 51 Конституции РФ.

Как сообщили в пресс-службе Башмаковского районного суда, раскаявшемуся мужчине назначено наказание в виде 300 часов обязательных работ, а его подельнику - 1 год и 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.