Грабовец сбежал из колонии повидать бабушку, но отвлекся на выпивку

22.04.2022 | 17:06

29-летний уроженец села Грабово Бессоновского района, неоднократно судимый, вновь предстал перед служителями Фемиды - на этот раз за побег из колонии.

14 августа 2020 года начался 4-летний срок его отбывания наказания в колонии строгого режима, куда он отправился за мошенничество и разбой. Грабовец взялся за ум: прошел обучение, стал работать, имел положительные характеристики, и в июле 2021-го его перевели в колонию-поселение.

25 сентября он самовольно покинул ее. В тот же вечер сотрудники исправительного учреждения задержали его в Пензе на остановке «Центральный рынок».

Мужчина рассказал, что в тот день он вместе с другими осужденными работал на продуктовом складе рядом с колонией. Ему поступил звонок от родственников о том, что бабушка плохо себя чувствует.

«Решив повидаться с пожилой родственницей, он покинул рабочее место, однако до бабушки не добрался - на рынке увидел знакомого, и они отметили встречу спиртным», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда же заботливый внук по телефону узнал, что бабушке стало лучше, он решил вернуться в колонию, но в это время подъехали сотрудники и задержали его.

Суд учел, что рецидивист имеет две неснятые и непогашенные судимости. К смягчающим обстоятельствам отнесли признание вины и раскаяние, молодой возраст, состояние здоровья близких родственников.

За побег ему назначено 2 года лишения свободы. По совокупности приговоров беглец проведет в колонии строгого режима 3 года.

«Не согласившись с назначенным наказанием, осужденный подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 20 апреля 2022 года», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.