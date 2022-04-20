Как украсть миллион: деньги организации оказались у ее сотрудника

20.04.2022 | 15:53

Житель Пензенского района, присвоивший чужие деньги, не смог добиться изменения приговора.

Мужчина работал руководителем отдела залоговых операций в пензенском подразделении ООО «Микрокредитная компания Нарбон» и решил освоить незаконные источники дохода.

Он заключил с двумя горожанами договоры потребительских займов и получил средства, которые должен был выдать заемщикам. Но денег они не дождались - сотрудник организации просто забрал их себе.

Затем мужчина присвоил возвращенные двумя заемщиками средства, которые он должен был внести в кассу микрофинансовой организации.

Ущерб, причиненный компании, составил более 1 млн рублей.

Подсудимый вину не признал, однако доказательств хватило, чтобы вынести ему приговор. С учетом того, что он имеет несовершеннолетнего ребенка, его приговорили к трем годам колонии общего режима. Кроме того, он обязан возместить ущерб.

«Не согласившись с приговором, защитник осужденного подал апелляционную жалобу. Судебная коллегия по уголовным делам оставила ее без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.