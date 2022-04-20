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Криминал

Экс-чиновнице вынесли приговор за попытку дать взятку вице-губернатору

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В Пензе вынесли приговор бывшей сотруднице администрации Каменского района, которая пыталась дать взятку вице-губернатору области Сергею Федотову.

16 декабря прошлого года начальница управления финансов в служебном кабинете Федотова в региональном правительстве хотела дать высокопоставленному чиновнику 3 млн рублей за назначение ее на должность главы администрации Каменского района.

Вице-губернатор отказался от денег, женщину задержали правоохранители.

В итоге суд назначил ей наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Изъятые деньги конфисковали в доход государства.

«Бывшая муниципальная чиновница также лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, в государственных и муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, сроком на 3 года», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Экс-чиновницу взяли под стражу в зале суда. Во время следствия она находилась под домашним арестом.

После случившегося на оперативном совещании в правительстве было объявлено, что Федотову выпишут премию за то, что он отказался от незаконного вознаграждения. По данным телеграм-канала Mash, вице-губернатор получил 47 тыс. руб. и перевел всю сумму на благотворительность.

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Гость||

А иван то когда присядет и на сколько?

Гость||

эх светка...а когда костик ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге суд назначил ей наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Изъятые деньги конфисковали в доход государства.
На нары!

Имя: Гость
Комментарий:

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