Экс-чиновнице вынесли приговор за попытку дать взятку вице-губернатору

20.04.2022 | 12:18

В Пензе вынесли приговор бывшей сотруднице администрации Каменского района, которая пыталась дать взятку вице-губернатору области Сергею Федотову.

16 декабря прошлого года начальница управления финансов в служебном кабинете Федотова в региональном правительстве хотела дать высокопоставленному чиновнику 3 млн рублей за назначение ее на должность главы администрации Каменского района.

Вице-губернатор отказался от денег, женщину задержали правоохранители.

В итоге суд назначил ей наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. Изъятые деньги конфисковали в доход государства.

«Бывшая муниципальная чиновница также лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, в государственных и муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления, сроком на 3 года», - сообщила сетевому изданию «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Экс-чиновницу взяли под стражу в зале суда. Во время следствия она находилась под домашним арестом.

После случившегося на оперативном совещании в правительстве было объявлено, что Федотову выпишут премию за то, что он отказался от незаконного вознаграждения. По данным телеграм-канала Mash, вице-губернатор получил 47 тыс. руб. и перевел всю сумму на благотворительность.