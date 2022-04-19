Житель Наровчата признался, что зарубил оппонента топором

19.04.2022 | 08:37

58-летний житель Пензенской области предстанет перед судом за убийство и неоднократные нарушения требований административного надзора.

«По данным следствия, вечером 16 декабря 2021 года обвиняемый находился дома у своего знакомого в Наровчате. После совместного распития спиртного он решил остаться ночевать у приятеля», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Спустя некоторое время хозяин лег спать, а в квартиру пришел еще один его знакомый - мужчина в возрасте 51 года. Гости поссорились, конфликт перерос в драку. Обвиняемый схватил топор и как минимум четыре раза ударил потерпевшего по голове, причинив ему черепно-мозговую травму, после чего лег спать.

Наутро злоумышленник сам явился в полицию и рассказал об убийстве. Его взяли под стражу, в убийстве он признался. Также выяснилось, что в 2021 году мужчина неоднократно пренебрегал ограничениями, установленными судом в рамках административного надзора.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - резюмировала Татьяна Махницкая.