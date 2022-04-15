Сетевое издание|18+|Пятница|15 апр 2022|15:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Житель Сурска хотел засыпать дорогу и оказался на скамье подсудимых

Печать
Telegram

57-летний житель Сурска не подозревал, что хозяйственная жилка доведет его до скамьи подсудимых.

30 октября 2021 года он решил засыпать раскисшую дорогу старым шифером и стал колоть его на своем участке. Шум не понравился соседке: она стала предъявлять претензии, а потом послала 50-летнего мужа разобраться с нарушителем ее покоя.

Выяснение отношений между соседями переросло в конфликт. Страсти накалились настолько, что владелец подворья схватил обрезок профильной металлической трубы и ударил незваного гостя по спине.

Здоровью горожанина был нанесен тяжкий вред. Агрессор во время следствия выплатил ему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд приговорил виновника преступления к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, с него взыскано в пользу искалеченного соседа еще 500 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

Кхм.. на чьей территории происходил конфликт? Или пострадавшая сторона с подвязками в судах, прокуратуре и т.п.?

Гость||

Вот в старой деревянной Бессоновке часто соседи горели из-за скандалов...

Гость||

Муж не фарфоровый, спина зарастет. Зато 550 тыс - неплохой прибавок на хозяйстве. Баба дура довольна.

Гость||

Если раскисшая дорога является дорогой общего пользования, то за всё в ответе должен быть глава поселения, не принявший должных мер по её ремонту и содержанию, что и привело к конфликту и таким плачевным последствиям.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте