Житель Сурска хотел засыпать дорогу и оказался на скамье подсудимых

15.04.2022 | 14:54

57-летний житель Сурска не подозревал, что хозяйственная жилка доведет его до скамьи подсудимых.

30 октября 2021 года он решил засыпать раскисшую дорогу старым шифером и стал колоть его на своем участке. Шум не понравился соседке: она стала предъявлять претензии, а потом послала 50-летнего мужа разобраться с нарушителем ее покоя.

Выяснение отношений между соседями переросло в конфликт. Страсти накалились настолько, что владелец подворья схватил обрезок профильной металлической трубы и ударил незваного гостя по спине.

Здоровью горожанина был нанесен тяжкий вред. Агрессор во время следствия выплатил ему 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд приговорил виновника преступления к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, с него взыскано в пользу искалеченного соседа еще 500 тысяч рублей.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.