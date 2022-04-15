В Каменке женщина полгода разоряла копилку в доме знакомых

15.04.2022 | 12:18

В Каменке осудили 29-летнюю местную жительницу, которая полгода воровала деньги из копилки своих знакомых.

Пользуясь доверительным отношением хозяйки дома, гостья с 1 июля по 31 декабря 2021 года пинцетом вытаскивала из гипсовой копилки ее сына купюры номиналом от 500 до 5 000 рублей.

Домашний банк стоял на туалетном столике в зале и притягивал к себе молодую горожанку, которая, улучив момент, разоряла хранилище на 10 000 - 15 000 за раз. За шесть месяцев женщина таким образом вытянула оттуда 226 000 рублей.

Когда преступление вскрылось, злоумышленница созналась в содеянном и частично возместила нанесенный ущерб.

Ей назначили наказание в виде условного лишения свободы на 1 год. Также она обязана вернуть оставшуюся сумму, сообщили в пресс-службе Каменского городского суда.