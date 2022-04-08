В области за 3 месяца зафиксировано 55 коррупционных преступлений

За первые три месяца 2022 года в Пензенской области зарегистрировано 55 преступлений коррупционной направленности.
Как сообщила старший помощик прокурора региона Светлана Артамонова, основную их часть выявили сотрудники органов внутренних дел.
Большинство нарушений уголовного кодекса в этой сфере составляют мошенничества с использованием служебного положения, присвоение вверенного имущества, дача и получение взяток.
Так, 15 преступлений являются получением взятки, 13 - мошенничеством, 9 - дачей взятки, 7 - присвоением или растратой.
Также зарегистрировано 5 случаев дачи мелкой взятки и столько же фактов посредничества во взяточничестве.
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а сколько не зафиксировано,ой -ля-ля.......