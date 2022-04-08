Куртка на голое тело стала поводом для убийства в Тамалинском районе

08.04.2022 | 11:37

В Тамалинском районе 69-летнего мужчину осудили за убийство 54-летней сожительницы.

По данным следствия, рано утром 11 декабря 2021 года пенсионер, будучи пьяным, ударил женщину ножом в живот. Через некоторое время после того она скончалась.

Злоумышленника задержали, но он признал вину только частично.

«Гражданин пояснил, что не хотел убивать сожительницу, нанес ей лишь незначительную царапину ножом. Его действия были вызваны тем, что она явилась домой около 3 часов утра пьяной и в накинутой сверху на голое тело куртке, без другой одежды, которую он ей недавно приобрел. После конфликта они отправились спать. Утром он обнаружил потерпевшую на полу мертвой и пошел к соседу, чтобы вызвать скорую помощь, умолчав об ударе ножом», - сообщила подробности старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд счел мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.