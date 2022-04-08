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Криминал

Куртка на голое тело стала поводом для убийства в Тамалинском районе

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В Тамалинском районе 69-летнего мужчину осудили за убийство 54-летней сожительницы.

По данным следствия, рано утром 11 декабря 2021 года пенсионер, будучи пьяным, ударил женщину ножом в живот. Через некоторое время после того она скончалась.

Злоумышленника задержали, но он признал вину только частично.

«Гражданин пояснил, что не хотел убивать сожительницу, нанес ей лишь незначительную царапину ножом. Его действия были вызваны тем, что она явилась домой около 3 часов утра пьяной и в накинутой сверху на голое тело куртке, без другой одежды, которую он ей недавно приобрел. После конфликта они отправились спать. Утром он обнаружил потерпевшую на полу мертвой и пошел к соседу, чтобы вызвать скорую помощь, умолчав об ударе ножом», - сообщила подробности старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд счел мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

нанес ей лишь незначительную царапину ножом
Ясно же, сама зарезалась, чтобы досадить ему.

Гость||

УЖОС

Гость||

Оргазм перед смертью

Гость||

Гость писал(a):

нанес ей лишь незначительную царапину ножом

Ясно же, сама зарезалась, чтобы досадить ему.

Наверняка ему не оставили выбора. Возможно, что пострадавшая замышляла против него недоброе, оскорбительно выражалась и он просто был внужден провести спецоперацию по устранению грозящей ему опасности. Прошу отнестись с пониманием.

Гость||

Гость писал(a):

УЖОС
То, что 54-летняя женщина явилась голой домой в 3 часа утра лишь с накинутой курткой или, то, что 69-летний мужчина пырнул её ножом, и она как ни в чём не бывало пошла, спать, а он подумал, что нанёс ей лишь царапину?

Гость||

Про не оставили выбора, зачёт!!!!!

Гость||

Не смешно!!!!!!!!!!!!!!!!! Смейтесь! Это Пенза

Гость||

Вы меня конечно извините но 54 года, синяя и в одной куртке, это противоречит любым моральным нормам.

Гость||

Гость писал(a):

Про не оставили выбора, зачёт
Теперь вас двое: один дурачок натужно пошутил, другой надсадно посмеялся

Гость||

А автор оригинального текста посмеялся над 140 млн. дураков

Гость||

Гость писал(a):

Вы меня конечно извините но 54 года, синяя и в одной куртке, это противоречит любым моральным нормам.
А если всё то же самое но мадам было бы 24 года?

Гость||

Пока я пенсионер, убийства не будет. А то ж получается , одел деревянный макинтош и поехали?Это для Тамалы не приемлемо и не нужно.

Гость||

А где ж она лифчик с трусами оставила

Имя: Гость
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