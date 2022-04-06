Бродяга обворовывал магазины в Пензе и сбывал товар прохожим

06.04.2022 | 16:51

Суд отправил за решетку бродягу, промышлявшего мелкими кражами в магазинах и сбывавшего похищенное с рук.

В середине ноября прошлого года в Пензе мужчина зашел в магазин торговой сети и взял с витрин 8 флаконов шампуня, 6 - бальзама и 2 - дезодоранта. Он незаметно вынес их из торгового зала, а на улице продал прохожим по 100 рублей за штуку.

В другом пензенском сетевом магазине добычей его стали две бутылки виски, одну из которых он спрятал в карман штанов, другую - под куртку и с пустой корзиной прошествовал мимо кассы.

В начале декабря магазинный воришка переместился в Спасск и по традиции посетил магазин крупной сети. Там он положил глаз на банки с кофе и даже успел их вынести, но обменять на банкноты и монеты не сумел - по дороге к автовокзалу его задержала полиция.

Выяснилось, что мужчина нигде не зарегистрирован, не имеет постоянного места жительства и все время перемещается по стране, совершая различные правонарушения и мелкие кражи. Об этом сообщается на сайте Спасского районного суда, где и закончились путешествия бродяги.

Теперь его свободному передвижению временно пришел конец. По решению суда он на 1 год 2 месяца отправится в колонию общего режима.