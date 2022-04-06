Сетевое издание|18+|Среда|6 апр 2022|17:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Бродяга обворовывал магазины в Пензе и сбывал товар прохожим

Печать
Telegram

Суд отправил за решетку бродягу, промышлявшего мелкими кражами в магазинах и сбывавшего похищенное с рук.

В середине ноября прошлого года в Пензе мужчина зашел в магазин торговой сети и взял с витрин 8 флаконов шампуня, 6 - бальзама и 2 - дезодоранта. Он незаметно вынес их из торгового зала, а на улице продал прохожим по 100 рублей за штуку.

В другом пензенском сетевом магазине добычей его стали две бутылки виски, одну из которых он спрятал в карман штанов, другую - под куртку и с пустой корзиной прошествовал мимо кассы.

В начале декабря магазинный воришка переместился в Спасск и по традиции посетил магазин крупной сети. Там он положил глаз на банки с кофе и даже успел их вынести, но обменять на банкноты и монеты не сумел - по дороге к автовокзалу его задержала полиция.

Выяснилось, что мужчина нигде не зарегистрирован, не имеет постоянного места жительства и все время перемещается по стране, совершая различные правонарушения и мелкие кражи. Об этом сообщается на сайте Спасского районного суда, где и закончились путешествия бродяги.

Теперь его свободному передвижению временно пришел конец. По решению суда он на 1 год 2 месяца отправится в колонию общего режима.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте