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Криминал

Нижнеломовец признался, что убил и расчленил приятеля

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В правоохранительных органах прокомментировали жестокое убийство 34-летнего мужчины, совершенное в Нижнем Ломове вечером 26 марта. В преступлении обвиняют его 42-летнего знакомого.

По данным следствия, старший из мужчин в своей квартире на улице Сергеева выпивал с двумя приятелями. С одним из них у него в процессе застолья возник конфликт.

«Со слов обвиняемого, потерпевший начал его оскорблять. Мужчина попытался уйти из квартиры, но злоумышленник догнал его около двери и нанес ему несколько ударов ножом в область шеи. Второй знакомый в этот момент спал в комнате», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

От массивной кровопотери гость скончался на месте. Хозяин же лег спать.

«Проснувшись через некоторое время, он решил избавиться от тела погибшего, для чего расчленил его, затем разбудил знакомого и попросил его помочь вынести тело из квартиры. В результате они спустили погибшего в подвал, где обвиняемый прикопал его», - добавила Татьяна Махницкая.

Днем позже злоумышленник рассказал о произошедшем еще одному товарищу, который впоследствии позвонил в полицию, пояснили в пресс-службе регионального УМВД России.

Нижнеломовца задержали, свою вину он признал. Во время следствия по решению суда мужчина будет находиться под стражей.

«Предполагаемое орудие преступления - нож - изъято следователем в ходе осмотра места происшествия. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Расследование продолжается», - заключила Татьяна Махницкая.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

УЖОС

Гость||

Маргинальные типцы.

Гость||

Съел бы тогда было бы более эффектно а то просто понимаш расчленил, зачем было стараться впустую

Гость||

Точняк---ужОс!!!!

Гость||

а нафига было стукачу рассказывать?

Гость||

Один сказал другому,что купил сахар по 27 рублей,а тот не поверил,вот и результат!

Имя: Гость
Комментарий:

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