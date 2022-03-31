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Криминал

В Пензенской области бывшего директора ДЮСШ отправили в колонию

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В Никольском районе назначили наказание бывшему директору детско-юношеской спортивной школы, который получал от своих подчиненных взятки.

Уголовное дело, возбужденное по ч. 3 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взяток в значительном и в крупном размере), расследовали сотрудники регионального СУ СК РФ и представители управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.

Следствием и судом было установлено, что в детско-юношеской спортивной школе Никольского района незаконно работали два сотрудника, не имевшие свидетельств об аккредитации специалиста. Руководитель организации об этом знал, но не увольнял их. За это работники с 2018 по 2020 год заплатили ему в общей сложности 300 тыс. руб.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафа в размере 500 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кроме того, у осужденного конфискуют деньги, полученные в качестве взятки.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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Гость||

А где заарестованный министр сельского хозяйства?

Гость||

Это который сельхоз ярмарку открывал в период пандемии,а потом был задержан по подозрению во взяточнистве?

Имя: Гость
Комментарий:

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