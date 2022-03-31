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Криминал

В Городищенском районе сироты остались без жилья из-за халатности

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В Городище прокуратура установила, что два дома на улице Зеленой, которые были куплены для расселения сирот, стали непригодными для проживания.

Администрация Городищенского района приобрела их в декабре 2018 - апреле 2019 года. В контракте было обозначено, что в стоимость входит подключение домов к коммуникациям, в частности их газификация.

«В нарушение условий контракта дома приняты администрацией района от застройщика, оплачены и оформлены в муниципальную собственность без подключения к системе газификации. Вместо этого застройщик доукомплектовал квартиры электрическими радиаторами», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Отсутствие газового отопления, а также высокая стоимость электричества, небезопасность использования радиаторов сделали жилье непривлекательным для нанимателей. Сироты не стали им пользоваться.

Сотрудники районной администрации, в свою очередь, не проверяли состояние домов и не выявили своевременно расхождение с проектной документацией. Из-за долгого отсутствия тепла, нарушений в проектных решениях строительства, некачественных материалов квартиры стали почти непригодными к проживанию.

В феврале этого года коньки крыш домов не выдержали тяжести снега и частично обрушились на площади 76,7 кв. м.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

«Ход расследования находится на контроле прокуратуры района», - добавила Светлана Артамонова.

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Источник — фото Юлии Семеновой, vk.com/penza_live
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Гость||

В Городище во всех гос учреждениях работают родственники и т.п. , друг друга покрывают. Выйдут сухими из воды. Всем добра

Гость||

это не халатность!Это Преступный умысел!

Имя: Гость
Комментарий:

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