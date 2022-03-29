Виновный в гибели трех человек водитель лишится свободы на три года

29.03.2022 | 16:19

В Спасском районе Пензенской области вынесли приговор 50-летнему водителю из Тольятти, по вине которого погибли три человека.

Как установили следствие и суд, 15 декабря 2021 года житель Тольятти был за рулем Volvo с полуприцепом и двигался по трассе М5. Водитель не учел интенсивность движения, дорожные и метеорологические условия, видимость, особенности и состояние транспортного средства, груза и пошел на обгон.

Он выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Ладой-Калиной», которой управлял 45-летний мужчина.

В результате неосторожных преступных действий мужчины водитель легковушки, а также два его пассажира, 1990 и 1966 года рождения, скончались на месте от полученных травм, сообщили в пресс-службе Спасского районного суда.

При вынесении решения служители Фемиды учли положительные характеристики водителя большегруза, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств и приговорили его к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, мужчина не сможет заниматься два года.