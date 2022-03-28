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Криминал

Резко открыл дверь: в Пензе не изменили приговор по делу о ДТП

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В Пензе не смягчили приговор 30-летнему водителю из Самарской области, по вине которого пострадал человек.

9 августа прошлого года, в первой половине дня, мужчина ехал на фургоне марки ГАЗ по Ленинскому переулку в Сосновоборске в сторону улицы Ленина и сбил 28-летнего водителя пассажирского автобуса Mercedes-Benz Sprinter. В момент наезда потерпевший, стоя на проезжей части, открывал водительскую дверь припаркованной на правой обочине маршрутки.

Шофер получил сочетанную травму левого плеча и предплечья, расцененную судебно-медицинским заключением как тяжкий вред здоровью.

«Водитель фургона вину в преступлении не признал, в судебном заседании пояснил, что виновником ДТП считает водителя автобуса, который шел по проезжей части и внезапно открыл водительскую дверь автобуса. После аварии он вызвал скорую помощь для пострадавшего, а также сам дал ему обезболивающее», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Специалисты пришли к выводу, что житель Самарской области имел возможность предотвратить наезд, но не воспользовался ею, то есть не остановился, увидев пешехода.

19 января 2022 года Сосновоборский районный суд назначил виновнику аварии наказание в виде полутора лет ограничения свободы и запретил управлять транспортом в течение года.

«Не согласившись с выводами суда о своей виновности, гражданин обжаловал приговор в апелляционном порядке. Суд апелляционной инстанции приговор суда первой инстанции оставил без изменений, жалобу - без удовлетворения», - добавила Светлана Артамонова.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

не остановился, увидев пешехода
Потому что привык рулить как будто ему все должны. Хотя у пешеходов приоритет.

Гость||

Это с какой стати у пешехода приоритет на дороге? Это не пешеходный переход, а проезжая часть!

Имя: Гость
Комментарий:

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