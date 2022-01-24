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Криминал

Житель Каменки отдохнул с похмелья в чужой машине и попал под суд

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В Пензенской области вступил в силу приговор 30-летнему угонщику автомобиля.

Утром 7 июля 2021 года мужчина с похмелья пришел на работу (он трудился на сельхозпредприятии в Нижнеломовском районе) и попросил у своего знакомого разрешения посидеть в машине Toyota Camry, чтобы отдохнуть и набраться сил.

«Хозяин транспортного средства пожалел сослуживца и передал ему ключи от автомобиля. Через непродолжительное время он решил проведать «страдальца», но не обнаружил ни его, ни своего автомобиля. На телефонные звонки злоумышленник не отвечал, и потерпевший обратился в органы внутренних дел с заявлением об угоне транспортного средства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Как оказалось, мужчина поехал к себе домой в Каменку, чтобы выспаться, а потом вернуться на работу. При этом ранее его дважды судили за управление автомобилем в пьяном виде, за что лишали прав, поэтому водительского удостоверения у него не было.

Нижнеломовский районный суд по совокупности преступлений приговорил каменца к 1 году 3 месяцам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 года 3 месяца.

«Осужденный обжаловал приговор суда по мотиву чрезмерной суровости назначенного наказания. Суд апелляционной инстанции оставил его без изменения, а жалобу - без удовлетворения», - заключила Светлана Артамонова.

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Гость||

выдет спасибо не скажет точно, как бы не по сельски отблагодарил

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