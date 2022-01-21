В Пензе вышедший на свободу убийца изнасиловал и задушил женщину

21.01.2022 | 15:03

В пятницу, 21 января, началось слушание уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Пензы. Он обвиняется в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве, а также в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества.

Как следует из материалов дела, в мае 2020 года пензенец вышел из колонии, где отбывал наказание за убийство женщины. 6 февраля 2021 года в баре он познакомился с двумя женщинами. На следующий день все трое собрались у одной из подруг в комнате общежития на улице Калинина.

Они вместе распивали спиртные напитки, затем одна из приятельниц ушла по делам, и мужчина остался наедине с 57-летней хозяйкой. Он предложил ей интим, но получил отказ. Тогда он изнасиловал женщину, а затем совершил насильственные действия сексуального характера. Во время надругательства он сильно сдавливал шею жертвы и в конце концов задушил ее.

Поняв, что наделал, злоумышленник решил прикрыть следы огнем: сложил на полу у дивана бумагу и поджег ее. Но возгорание обнаружили соседи и потушили огонь. Тем не менее была создана угроза уничтожения имущества на общую сумму 391 399 рублей, а также иных тяжких последствий.

«Уголовное дело рассматривается судьей единолично в закрытом судебном заседании», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.