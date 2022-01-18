Пензенец не смог доказать, что застрелил соседа по неосторожности

18.01.2022 | 12:02

Житель Пензы, застреливший своего соседа из карабина, пытался в аппеляционной инстанции доказать, что это было не умышленное убийство, а неосторожность.

Трагедия произошла 9 июня 2021 года в 1-м проезде Достоевского. Утром мужчины вернулись с рыбалки, на которую отправились накануне, и в доме старшего из них, 58-летнего, между ними разгорелась ссора из-за рыболовных снастей. Затем младший, 43-летний, ушел к себе домой, а вскоре к нему явился сосед с охотничьим карабином.

Между рыболовами возобновился конфликт, и гость выстрелил в сторону хозяина, но не попал в него. Через некоторое время, продолжая ссору, он выстрелил в забор из профлиста, за которым стоял сосед, пытавшийся закрыть калитку. Пуля попала в живот мужчине, и он скончался на месте.

На суде злоумышленник заявил, что никакого конфликта у него с жертвой не было, об убийстве он и не думал, а карабин оказался у него в руках потому, что перед этим он отобрал его у соседа. Выстрелил он якобы случайно - поскользнулся и задел курок. Однако его слова были опровергнуты показаниями свидетеля, который стал непосредственным очевидцем событий.

Пензенца признали виновным в убийстве и приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего о взыскании затрат на погребение и морального вреда на сумму 1 млн рублей.

Осужденный и его защитник обжаловали приговор в апелляционной инстанции. Они просили переквалифицировать действия осужденного на причинение смерти по неосторожности и снизить размер компенсации морального вреда.

«Суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного - без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.