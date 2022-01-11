Криминал

Дело о взрыве в пекарне на ул. Калинина в Пензе направили в суд

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В Пензе завершили расследование уголовного дела, возбужденного после взрыва газа в хлебопекарне на улице Калинина. ЧП, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе ребенок, случилось 28 февраля 2021 года.

Обвинения в нарушении требований охраны труда и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности предъявили 47-летнему жителю областного центра.

Следствие установило, что в 2019 году мужчина договорился с бывшей женой, которая зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, и начал заниматься выпечкой хлеба, действуя от ее имени.

В октябре 2020 года пензенец арендовал помещение на улице Калинина, установил там электрический тандыр с газовыми горелками и два баллона для хранения газа. Выпечкой занялись четыре женщины и один мужчина.

«Утром 28 февраля в хлебопекарне при производстве работ по выпеканию хлеба на тандыре, к которому ранее с помощью двух резиновых шлангов, имеющих дефекты, был подключен газовый баллон, наполненный пропаном, произошел газовый взрыв и последующее возгорание», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.

В ЧП пострадали работники пекарни. Они получили ожоги. Травмы расценили как тяжкий вред здоровью. Одна из сотрудниц, женщина 1961 года рождения, скончалась в больнице 11 марта.

Тяжкий вред здоровью получила и 2-летняя девочка, которая в тот день пришла на работу вместе с мамой.

Пензенец признал свою вину в преступлениях.

«После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», - добавила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

электрический тандыр с газовыми горелками
Эт как?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенец признал свою вину в преступлениях.
А жена его бывшая, на которую было оформлено ИП, почему не понесла ответственности? Именно она должна была следить за исправностью оборудования.

Гость||

кто то пукнул или хлопнул?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе завершили расследование уголовного дела, возбужденного после взрыва газа
А мы думали это хлопок был,а это взрыв.

Имя: Гость
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