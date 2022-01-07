Криминал

Пензенец едва не лишился игровой приставки, сдав ее в аренду

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Житель Пензы сдал дорогостоящую игровую приставку в аренду и едва не лишился ее навсегда. Недобросовестный клиент не вернул оборудование в срок и перестал выходить на связь. Тогда владелец был вынужден обратиться в полицию.

«В результате проведенных мероприятий установили подозреваемого в совершении данного преступления - им оказался 38-летний житель Пензы. Подозреваемый признался в совершении данного преступления и в содеянном раскаялся», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 4 УМВД России по г. Пензе Анна Иванова.

Оказалось, задержанный мужчина сдал приставку в ломбард в Ленинском районе Пензы. За нее он получил 21 000 рублей и все деньги потратил на личные нужды.

«В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - рассказала Анна Иванова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

А налог 2НДФЛ оплатил арендодатель?

Гость||

А в пенсионный и медицинский фонд заплатил?

Гость||

Sony и Microsoft запрещает сдавать приставки в аренду, он в курсе?

Имя: Гость
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