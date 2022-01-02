В Пензе пенсионерка открыла дверь незнакомцам и лишилась 80 000 руб.

Незваные гости, мужчина и женщина, появились на пороге 88-летней пенсионерки. Пришли с целью проверить напор воды в кране, а ушли из квартиры, прихватив 80 тысяч рублей.
Обнаружив пропажу, нензячка обратилась в полицию. Личности подозреваемых удалось установить.
«Ими оказались двое жителей Рыбинска Ярославской области: мужчина 1983 года рождения и женщина 1981 года рождения. Подозреваемые признались в совершении преступления, в содеянном раскаялись», - сообщила старший следователь СУ УМВД России по Пензе Елена Селезнева.
Деньги к тому моменту они уже истратили - на собственные нужды.
«УМВД России по Пензенской области напоминает: при общении с незнакомым человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Ни в коем случае не впускайте неизвестных в свой дом, предупредите об этом своих пожилых родственников и рекомендуйте им в случае появления таких незнакомцев сразу же сообщать вам об этом», - призвала пензенцев Елена Селезнева.
При малейших подозрениях лучше сразу позвонить в полицию.
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penzainform.ru писал(a):она им за работу заплатила