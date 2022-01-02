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Криминал

В Пензе пенсионерка открыла дверь незнакомцам и лишилась 80 000 руб.

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Незваные гости, мужчина и женщина, появились на пороге 88-летней пенсионерки. Пришли с целью проверить напор воды в кране, а ушли из квартиры, прихватив 80 тысяч рублей.

Обнаружив пропажу, нензячка обратилась в полицию. Личности подозреваемых удалось установить.

«Ими оказались двое жителей Рыбинска Ярославской области: мужчина 1983 года рождения и женщина 1981 года рождения. Подозреваемые признались в совершении преступления, в содеянном раскаялись», - сообщила старший следователь СУ УМВД России по Пензе Елена Селезнева.

Деньги к тому моменту они уже истратили - на собственные нужды.

«УМВД России по Пензенской области напоминает: при общении с незнакомым человеком, кем бы он ни представился, необходимо быть бдительным. Ни в коем случае не впускайте неизвестных в свой дом, предупредите об этом своих пожилых родственников и рекомендуйте им в случае появления таких незнакомцев сразу же сообщать вам об этом», - призвала пензенцев Елена Селезнева.

При малейших подозрениях лучше сразу позвонить в полицию.

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Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пришли с целью проверить напор воды в кране, а ушли из квартиры, прихватив 80 тысяч рублей.
она им за работу заплатила

Имя: Гость
Комментарий:

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