В Пензе грабитель снял со старушки украшение, чтобы выкупить телевизор

30.12.2021 | 09:06

В места лишения свободы отправится 45-летний пензенец, ограбивший пенсионерку.

Преступление произошло 19 июня этого года. Мужчина, остро нуждавшийся в деньгах, утром отнес в ломбард телевизор своей сожительницы, а затем начал думать, как выйти из ситуации.

В обед он находился на улице Лядова и увидел проходившую мимо пожилую женщину, в ушах которой были золотые серьги. Решение созрело мгновенно.

Как рассказала 74-летняя жертва грабителя, она прогуливалась у своей многоэтажки и увидела двух мужчин, сидевших у подъезда. Один из них поднялся, но пенсионерка не обратила на это внимания и пошла дальше. Внезапно она почувствовала, что кто-то срывает с нее серьги.

Женщина обернулась, и грабитель, уже успевший завладеть добычей, пустился бежать. Пензячка закричала, что вызовет полицию, но тот только прибавил скорость.

Жертва ограбления обратилась к правоохранителям, и грабителя задержали. На следствии он рассказал, что сразу же отнес похищенные серьги (их стоимость составила 7 500 рублей) в ломбард, на часть вырученных денег выкупил телевизор, а остальное потратил.

Пензенец полностью признал вину. Одним из смягчающих обстоятельств стало наличие у него малолетних детей. Однако мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

В итоге рецидивиста приговорили к полутора годам колонии строгого режима.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 22 декабря 2021 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.