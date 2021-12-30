Криминал

В Пензе грабитель снял со старушки украшение, чтобы выкупить телевизор

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В места лишения свободы отправится 45-летний пензенец, ограбивший пенсионерку.

Преступление произошло 19 июня этого года. Мужчина, остро нуждавшийся в деньгах, утром отнес в ломбард телевизор своей сожительницы, а затем начал думать, как выйти из ситуации.

В обед он находился на улице Лядова и увидел проходившую мимо пожилую женщину, в ушах которой были золотые серьги. Решение созрело мгновенно.

Как рассказала 74-летняя жертва грабителя, она прогуливалась у своей многоэтажки и увидела двух мужчин, сидевших у подъезда. Один из них поднялся, но пенсионерка не обратила на это внимания и пошла дальше. Внезапно она почувствовала, что кто-то срывает с нее серьги.

Женщина обернулась, и грабитель, уже успевший завладеть добычей, пустился бежать. Пензячка закричала, что вызовет полицию, но тот только прибавил скорость.

Жертва ограбления обратилась к правоохранителям, и грабителя задержали. На следствии он рассказал, что сразу же отнес похищенные серьги (их стоимость составила 7 500 рублей) в ломбард, на часть вырученных денег выкупил телевизор, а остальное потратил.

Пензенец полностью признал вину. Одним из смягчающих обстоятельств стало наличие у него малолетних детей. Однако мужчина ранее был судим за особо тяжкое преступление - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего.

В итоге рецидивиста приговорили к полутора годам колонии строгого режима.

«Не согласившись с приговором, осужденный подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по уголовным делам оставила без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 22 декабря 2021 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Суровые будни глубинного народа.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В итоге рецидивиста приговорили к полутора годам колонии строгого режима.
А что так мало рецидивисту? Старушка не из уважаемых?

Гость||

Можно было и условкой обойтись.Ясно же,что не либерал какой-нибудь,не навальнист.Друг народа,сочувствующий.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Решение созрело мгновенно.

Ну зачем 74 летней украшения, вот мужика жажда мучила, трубы горят. Ну и люди пошли никакого сочувствия к страждущему. Почему только 1,5 года? Этот типаж неисправим. Придет опять возьмется за старое.

Гость||

Ах какой духовный человек..

Имя: Гость
Комментарий:

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