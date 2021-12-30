Не сумев честно заработать на Вологодчине, пензенец взялся за нож

30.12.2021 | 16:47

В городе Соколе Вологодской области полиция задержала молодого человека, напавшего на сотрудницу торговой точки. Женщина обратилась в полицию и сообщила, что в павильоне незнакомец, угрожая ей ножом, забрал из кассы 40 тысяч рублей.

Стражи порядка задержали подозреваемого - 25-летнего жителя Пензенской области. Он рассказал оперативникам, что приехал в Сокол на заработки, а на преступление пошел из-за трудного финансового положения.

Отрабатывая различные версии, сотрудники уголовного розыска установили причастность пензенца еще к двум нападениям в Соколе. Общий ущерб составил 94 тысячи рублей.

«Задержанный признался, что после совершения преступлений хотел покинуть Вологодскую область и уже приобрел билеты на поезд, но осуществить задуманное до конца не смог, так как был задержан полицейскими», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

По фактам разбоев возбуждены уголовные дела. Пензенцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Мужчина взят под арест.