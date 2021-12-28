Вынесен приговор виновнику гибели семейной пары в Кузнецком районе

28.12.2021 | 10:23

В Кузнецком районе вынесен приговор 50-летнему жителю Татарстана, виновному в смертельном ДТП.

Трагедия произошла утром 24 ноября 2020 года на федеральной автодороге М5 «Урал». Мужчина ехал через Кузнецкий район на большегрузе Renault Premium с полуприцепом Schmitz Sko 24L в сторону Пензы со скоростью примерно 70 км/ч. На 723-м километре он увидел разворачивавшийся в сторону Кузнецка Renault Logan.

Водитель легковой машины нарушил правила - не уступил дорогу попутному грузовому автомобилю, у которого было преимущество в движении. В свою очередь, шофер большегруза не принял мер к снижению скорости вплоть до остановки, не проявил должной внимательности и предусмотрительности.

«Он совершил опасный, неоправданный и не предусмотренный правилами дорожного движения РФ маневр выезда на полосу встречного движения, переведя своими неоправданными действиями созданную другим водителем опасную ситуацию в аварийную», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Фура столкнулась с Renault Logan. 64-летний автомобилист и его 62-летняя супруга, жители Кузнецкого района, погибли на месте ДТП.

В судебном заседании шофер фуры вину не признал. Его приговорили к 3 годам колонии-поселения с лишением управлять транспортными средствами на 2 года 6 месяцев. Кроме того, удовлетворены иски потерпевших о возмещении морального вреда в сумме 2 млн рублей и затрат на погребение.

Приговор в законную силу не вступил.