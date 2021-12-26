Житель области несколько раз ответил «да» и остался без 10 000 рублей

26.12.2021 | 10:59

Полиция Каменского района устанавливает личности злоумышленников, похитивших деньги со счета 42-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал правоохранителям, что ему на сотовый позвонила незнакомка. Она представилась сотрудником банка и уверенно назвала его установочные данные, чем вызвала доверие.

Далее «сотрудница» задала сельчанину несколько вопросов, на которые он ответил словом «да». Завершив телефонный разговор, мужчина обнаружил, что с его счета списано более 10 000 рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.