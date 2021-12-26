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Криминал

Житель области несколько раз ответил «да» и остался без 10 000 рублей

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Полиция Каменского района устанавливает личности злоумышленников, похитивших деньги со счета 42-летнего местного жителя.

Мужчина рассказал правоохранителям, что ему на сотовый позвонила незнакомка. Она представилась сотрудником банка и уверенно назвала его установочные данные, чем вызвала доверие.

Далее «сотрудница» задала сельчанину несколько вопросов, на которые он ответил словом «да». Завершив телефонный разговор, мужчина обнаружил, что с его счета списано более 10 000 рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

«Полиция Пензенской области напоминает: если вы не хотите пострадать от действий мошенников, не верьте незнакомым людям, которые звонят вам по телефону. Помните: обманщикам важно втянуть вас в разговор, чтобы успеть ввести вас в заблуждение. Не дайте им такой возможности. Сразу же прекращайте общение с незнакомцами», - добавили в пресс-службе регионального УМВД России.

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Гость||

я всегда бабам говорю нет,в итоге девственник - 47 лет.....

Гость||

Слушайте по всем телефонам страны новую сказочку- Всегда говори "Да"!

Гость||

А как проверить твою девственность? Может ты тоже машенники!

Гость||

Обычно такие мужики МАНЬЯКИ ....

Гость||

Цыгане без воды остались, а вы тут про лохов

Гость||

Скажи мне «да»!

Скажи мне «да»!

Скажи мне «да»!

И своё сердце подарю тебе я раз и навсегда!

Скажи мне «да»!

Ведь это слово для меня, как будто путнику вода!

Скажи мне «да»!

Скажи мне «да», «да», «да»! – да-да-да! –

И ты увидишь, над землёю как взойдёт моя звезда!

Скажи мне «да»-а-а! – да-да-да!

Гость||

Сейчас многим названивает на телефон .может полиция как то о людях позаботится ? Может соберёт все эти номера с которых названивает и вычислит и привлечет настоящих мошенников , а то им какое то раздолье организовали или это табу типа свои люди . Ведь это пресечь можно и нужно и во время . Или все передовые технологии просто трёп ,как и все другой . Ведь звонят чуть ли не с 20 номеров - это ж ясно что мошенники ,которым никто не мешает и не ограничивает . А у нас должна жизнь из них и бездействия соответствующих органов остановиться ... Или именно за бездействие то и дело им приплачивают .одну армию бездельников вскормили ,теперь другую организовывают . И как всегда под лозунгом все для народа

Имя: Гость
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