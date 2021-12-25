В Пензе два закладчика-гастролера получили по 10 лет строгого режима

25.12.2021 | 11:12

В Пензе вынесен приговор двум иногородним наркодельцам: 23-летнему жителю Ульяновской области и 25-летнему - из Красноярского края.

Оба состояли в преступной группе и занимались распространением запрещенных веществ. Парни забирали из тайников оптовые партии и фасовали в гриппер-пакеты. Свертки они перематывали изоляционной лентой, а затем делали закладки в различных местах Пензы.

Фотографии и географические координаты закладок посылались неустановленным членам группы, которые сбывали наркотик потребителям.

Суд счел смягчающими обстоятельствами раскаяние, активную помощь в раскрытии преступления, молодой возраст и состояния здоровья парней. А отягчили их вину рецидив наркоторговли и действия в группе по предварительному сговору.

«Каждому из подсудимых путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.