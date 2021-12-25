В Пензе два закладчика-гастролера получили по 10 лет строгого режима

В Пензе вынесен приговор двум иногородним наркодельцам: 23-летнему жителю Ульяновской области и 25-летнему - из Красноярского края.
Оба состояли в преступной группе и занимались распространением запрещенных веществ. Парни забирали из тайников оптовые партии и фасовали в гриппер-пакеты. Свертки они перематывали изоляционной лентой, а затем делали закладки в различных местах Пензы.
Фотографии и географические координаты закладок посылались неустановленным членам группы, которые сбывали наркотик потребителям.
Суд счел смягчающими обстоятельствами раскаяние, активную помощь в раскрытии преступления, молодой возраст и состояния здоровья парней. А отягчили их вину рецидив наркоторговли и действия в группе по предварительному сговору.
«Каждому из подсудимых путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.