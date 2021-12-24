В Пензе задержали гостя города, пронесшего мимо кассы шампунь

24.12.2021 | 19:51

Его не интересовало, для каких волос предназначаются косметические средства, - флаконы с шампунем злоумышленник выбирал, ориентируясь в первую очередь на стоимость. В итоге похитил из одного из супермаркетов в Октябрьском районе Пензы товара на 3 600 рублей.

В полицию обратилась с соответствующим заявлением сотрудница торговой сети. После проведения оперативно-разыскных мероприятий вор был задержан. Им оказался ранее судимый житель Новосибирска, 1988 года рождения.

«С его слов, он в Пензе был проездом. Мужчина ехал из Кузнецка в Тамбов, ему нужны были деньги, поэтому он совершил данное преступление. Похищенный из магазина товар он продал на улице неизвестным лицам, денежные средства потратил на собственные нужды», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

Свою вину задержанный признал полностью. Теперь ароматный шампунь мужчине вряд ли понадобится - за личной гигиеной в ближайшие два года ему, вероятно, придется следить с помощью казенного мыла.