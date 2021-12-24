Криминал

В Пензе задержали гостя города, пронесшего мимо кассы шампунь

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Его не интересовало, для каких волос предназначаются косметические средства, - флаконы с шампунем злоумышленник выбирал, ориентируясь в первую очередь на стоимость. В итоге похитил из одного из супермаркетов в Октябрьском районе Пензы товара на 3 600 рублей.

В полицию обратилась с соответствующим заявлением сотрудница торговой сети. После проведения оперативно-разыскных мероприятий вор был задержан. Им оказался ранее судимый житель Новосибирска, 1988 года рождения.

«С его слов, он в Пензе был проездом. Мужчина ехал из Кузнецка в Тамбов, ему нужны были деньги, поэтому он совершил данное преступление. Похищенный из магазина товар он продал на улице неизвестным лицам, денежные средства потратил на собственные нужды», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Ирина Бондарева.

Свою вину задержанный признал полностью. Теперь ароматный шампунь мужчине вряд ли понадобится - за личной гигиеной в ближайшие два года ему, вероятно, придется следить с помощью казенного мыла.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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Гость||

Не шампунь, не болтай это был гель-любрикант при мне было,т.е смазка

Кирилл Печерский||

Он и казённое мыло пронесёт мимо проходной...

Имя: Гость
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