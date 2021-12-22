Юный аферист выманил у пензячки 20 000 рублей и избежал наказания

22.12.2021 | 11:10

В Пензе на скамье подсудимых оказался 18-летний житель города Иваново. Юношу обвинили в мошенничестве с причинением значительного ущерба.

Как установило следствие, 8 июня молодой человек зарегистрировался на сайте объявлений «Авито» под именем Екатерины Оденцовой по поддельной сим-карте. После он разместил информацию о продаже щенков шпица, указав цену в 10 000 рублей за одного питомца.

Объявление привлекло внимание жительницы Пензы. Она написала «Екатерине», не подозревая об обмане, и сообщила о своем желании купить щенка.

Аферист заявил о своей готовности организовать доставку лохматого друга, если пензячка полностью оплатит его стоимость. Получив согласие, юноша прислал женщине ссылку на сайт, который имитировал сервис безопасной доставки.

Пензячка перешла по ней, ввела данные своей банковской карты и сумму в 10 100 рублей (100 рублей якобы комиссия банка). Деньги с ее счета списались, однако «Екатерина» сообщила, что средства не получены.

«Злоумышленник указал, что в целях возврата списанных с ее банковского счета денежных средств женщине необходимо еще раз провести аналогичные действия, что последняя и сделала», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

В итоге горожанка осталась без 20 200 рублей и щенка шпица.

На предварительном слушании пострадавшая подала ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. У пензячки не было претензий к молодому человеку, тот полностью возместил ей материальный ущерб.

Служители Фемиды приняли во внимание, что юноша впервые обвиняется в преступлении средней тяжести, полностью признал свою вину, удовлетворительно характеризуется по месту жительства, а также учебы в юридическом колледже, и удовлетворили ходатайство горожанки.

Уголовное преследование в отношении юного афериста было прекращено.