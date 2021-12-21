Сетевое издание|18+|Вторник|21 дек 2021|19:42
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Криминал

В Пензе крышки от люков стали источником дохода молодых людей

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«Мы проезжали по Овражной, увидели люк, решили легких денег заработать», - рассказал подозреваемый.

Они с товарищем забирали с улиц Пензы все, что плохо или даже хорошо лежит, тянуло к тяжелому металлу. Парни снимали крышки канализационных колодцев, кольца, трубы и отвозили их в пункты приема лома.

«Преступления молодые люди совершали на автомашине, принадлежащей одному из них. Похищенные металлические изделия они загружали в багажник транспортного средства. Вырученные с продажи похищенных конструкций денежные средства они потратили на личные нужды», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Ступина.

Вскоре криминальную пару задержали полицейские. В кражах подозреваемые сознались. В ближайшее время им придется предстать перед судом и, возможно, лишиться свободы на срок до 5 лет.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Душат малый бизнес

Гость||

Заодно штраф наложить за кражу люков

Гость||

Только госприёмка со всеми вытекающими...За левые приёмки - десяточку общего.

Имя: Гость
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