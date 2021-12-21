В Пензе крышки от люков стали источником дохода молодых людей

21.12.2021 | 19:11

«Мы проезжали по Овражной, увидели люк, решили легких денег заработать», - рассказал подозреваемый.

Они с товарищем забирали с улиц Пензы все, что плохо или даже хорошо лежит, тянуло к тяжелому металлу. Парни снимали крышки канализационных колодцев, кольца, трубы и отвозили их в пункты приема лома.

«Преступления молодые люди совершали на автомашине, принадлежащей одному из них. Похищенные металлические изделия они загружали в багажник транспортного средства. Вырученные с продажи похищенных конструкций денежные средства они потратили на личные нужды», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Татьяна Ступина.

Вскоре криминальную пару задержали полицейские. В кражах подозреваемые сознались. В ближайшее время им придется предстать перед судом и, возможно, лишиться свободы на срок до 5 лет.