В Пензе 13 человек наказали за помощь иностранцам на экзаменах

21.12.2021 | 15:32

В Пензе перед судом предстали 16 человек, 13 из них - жители Пензенской и Нижегородской областей РФ и трое - других государств. Их обвинили в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

Как установили следствие и суд, с декабря 2017 года по январь 2019-го злоумышленники, двое из которых работали директорами учебно-методического центра Федерации профсоюзов Пензенской области и центра международного образования и сотрудничества «Александрия» брали с иностранцев деньги за успешное прохождение экзаменов на знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ.

Фактической проверки знаний зарубежных гостей не было. Экзаменующимся указывали правильные ответы, проставляя точки рядом с вариантами, предлагали списывать друг у друга, позволяли посторонним выполнять задания за иностранцев. Затем оформлялись документы об успешном прохождении испытания, на основе которого граждане получали трудовой патент и право находиться на территории России.

«Три жительницы Пензенской области пенсионного возраста, одна из которых являлась участницей организованной преступной группы, за денежное вознаграждение осуществили фиктивную регистрацию иностранных граждан в принадлежащих им жилых помещениях с целью легализации их пребывания», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд признал мужчин и женщин виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы условно на срок от шести месяцев до трех с половиной лет.

Трех подсудимых освободили от уголовной ответственности за фиктивную постановку на учет иностранцев в связи с истечением срока давности преступления.

Пока приговор в законную силу не вступил.