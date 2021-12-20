В Тамале женщину забили до смерти за то, что она не ночевала дома

20.12.2021 | 12:29

В Тамале 69-летнего мужчину обвиняют в смерти его 54-летней сожительницы.

Следствие установило, что рано утром 11 декабря пара поругалась во время распития спиртного в квартире на Коммунистической улице. У пенсионера были претензии к подруге: во-первых, она несколько дней отсутствовала дома, во-вторых, без разрешения взяла деньги на покупку алкоголя.

«Сожитель, разозлившись, схватил нож и нанес им не менее одного удара в область живота потерпевшей. После причинения ей телесных повреждений злоумышленник лег спать. Через некоторое время он обнаружил, что сожительница скончалась. Мужчина направился к соседу и попросил его вызвать скорую помощь», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Как оказалось, жертва скончалась от колото-резаного ранения живота с повреждением внутренних органов.

«На вопросы соседа об истинной причине смерти женщины мужчина не стал отвечать, сказав ему, что не знает, почему она умерла», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД России.

Однако после непродолжительной беседы с полицейскими он признался в содеянном.

Тамалинца задержали, ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. По решению суда на время следствия сельчанина заключили под стражу.