В Кузнецке призывник не явился в военкомат и попал под суд

20-летний житель Кузнецка оказался на скамье подсудимых из-за нежелания отдать долг Родине. Именно так объяснил призывник свое отсутствие в военкомате, куда он должен был явиться 22 ноября для отправки в Вооруженные силы РФ.
«Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки, в военкомат он не явился», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
Суд назначил кузнечанину наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Призывная кампания началась 1 октября и завершится 31 декабря. Пензенская область должна обеспечить призыв на военную службу 1 109 молодых людей. Однако далеко не все призывники горят желанием надеть военную форму.
В регионе уже прошло несколько судов над молодыми людьми, которые обязаны были отправиться осенью в армию, но игнорировали повестки. В частности, это жители Сосновоборского и Неверкинского районов. Также возбуждено уголовное дело на молодого жителя Пензы.
Чаще всего уклонисты называют причиной неявки в военкомат нежелание служить. А вот житель Заречного, который должен был призываться весной, нашел другую причину: по его мнению, гораздо приятнее было провести лето с друзьями, чем в казарме.
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В царские времена в армию шли служить: "За веру, царя и отечество" а сейчас за кого, за таких как Абромович и таких как он?