Криминал

В Кузнецке призывник не явился в военкомат и попал под суд

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20-летний житель Кузнецка оказался на скамье подсудимых из-за нежелания отдать долг Родине. Именно так объяснил призывник свое отсутствие в военкомате, куда он должен был явиться 22 ноября для отправки в Вооруженные силы РФ.

«Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки, в военкомат он не явился», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд назначил кузнечанину наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Призывная кампания началась 1 октября и завершится 31 декабря. Пензенская область должна обеспечить призыв на военную службу 1 109 молодых людей. Однако далеко не все призывники горят желанием надеть военную форму.

В регионе уже прошло несколько судов над молодыми людьми, которые обязаны были отправиться осенью в армию, но игнорировали повестки. В частности, это жители Сосновоборского и Неверкинского районов. Также возбуждено уголовное дело на молодого жителя Пензы.

Чаще всего уклонисты называют причиной неявки в военкомат нежелание служить. А вот житель Заречного, который должен был призываться весной, нашел другую причину: по его мнению, гораздо приятнее было провести лето с друзьями, чем в казарме.

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Гость||

В царские времена в армию шли служить: "За веру, царя и отечество" а сейчас за кого, за таких как Абромович и таких как он?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

нежелания отдать долг Родине
penzainform.ru писал(a):
Суд назначил кузнечанину наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Теперь отдаст долг в 10 тыр.

Гость||

Он вероятно боялся,что его могут убить или изнасиловать?

Такие случаи были или нет?

Гость||

А почему американцы сами идут служить в армии и никто их насильно не тащит?

Гость||

я бы сейчас не пошёл служить, ничему, кроме жестокости я там не научился, да и толку никакого. а уж год служить это вообще чушь

Гость||

Гость писал(a):

А почему американцы сами идут служить в армии и никто их насильно не тащит?
Им платят там деньги, а не голимую подачку. После службы они получают много бонусов в социальном плане, с перспективой жить, а не существовать. Нашёл с кем сравнить.

Гость||

Гость писал(a):

А почему американцы
потому что они американцы

Гость||

А почему Путин и Шойгу не сделают такую же армию как в Америке?

Гость||

Армия должна быть добровольной. Если человек патриот, то сам пойдет туда, а крепостных идиотов, желающих насиловать шваброй там не нужно.

Гость||

Гость писал(a):

Если человек патриот
любой патриотизм разбивается как стекло, при действующей коррупции и чиновниках, чьи дети живут за рубежом, а их вклады в иностранных банках. Патриоты не допустили бы преступного разгула нацменьшинств на улицах своей родины.

Гость||

Гость писал(a):

почему американцы сами идут служить в армии и никто их насильно не тащит?
они не идут, у них контрактная. зарплата охренительная, плюс бонусы после увольнения, льготы при поступлении в университеты.

Гость||

Гость писал(a):

почему Путин и Шойгу не сделают такую же армию как в Америке?
потому что американцы настоящие патриоты своей страны, а не на словах, как в России.

Гость||

ой не дай боже война, одни тик-токеры и блогеры, биомусор.

Гость||

дожили..

Имя: Гость
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