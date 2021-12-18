В Кузнецке призывник не явился в военкомат и попал под суд

18.12.2021 | 11:13

20-летний житель Кузнецка оказался на скамье подсудимых из-за нежелания отдать долг Родине. Именно так объяснил призывник свое отсутствие в военкомате, куда он должен был явиться 22 ноября для отправки в Вооруженные силы РФ.

«Не имея уважительных причин и законных оснований для освобождения от военной службы и предоставления отсрочки, в военкомат он не явился», - уточнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Суд назначил кузнечанину наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Призывная кампания началась 1 октября и завершится 31 декабря. Пензенская область должна обеспечить призыв на военную службу 1 109 молодых людей. Однако далеко не все призывники горят желанием надеть военную форму.

В регионе уже прошло несколько судов над молодыми людьми, которые обязаны были отправиться осенью в армию, но игнорировали повестки. В частности, это жители Сосновоборского и Неверкинского районов. Также возбуждено уголовное дело на молодого жителя Пензы.

Чаще всего уклонисты называют причиной неявки в военкомат нежелание служить. А вот житель Заречного, который должен был призываться весной, нашел другую причину: по его мнению, гораздо приятнее было провести лето с друзьями, чем в казарме.