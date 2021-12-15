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Криминал

В Пензе заключенный едва не зарезал сокамерника его же клинком

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В Пензе суд вынес приговор гражданину Узбекистана за преступление, которое он совершил во время пребывания в колонии.

Один из осужденных, с которым он отбывал наказание, оскорблял его и его мать. В итоге ненависть к обидчику достигла предела.

Поздним вечером 14 августа в спальном помещении иностранец схватил заранее подготовленный самодельный клинок (согласно заключению эксперта, не являющийся холодным оружием) и несколько раз ударил противника в грудь, плечо, бедро и голень.

Впоследствии подсудимый заявил, что клинок он взял с тумбочки своего оскорбителя. Тот, в свою очередь, утверждал, что у него при себе не было ни ножей, ни заточек и вообще ему непонятно, в чем его вина и почему на него совершено нападение. Тем не менее он заявил, что не имеет претензий к ранившему его мужчине, и просил не наказывать его строго.

Суд учел, что агрессор совершил тяжкое преступление во время лишения свободы и в колонии характеризуется отрицательно. Смягчающим наказанием стало признание вины, наличие двух детей и сотрудничество с правоохранителями во время расследования дела.

Учитывая рецидив преступлений, по совокупности виновный приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

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Гость||

Почему тема швабры не раскрыта, хватит сказки сочинять пензаинформ

Гость||

Ещё 11 лет кормить его на зоне за счёт россиян? Работают единицы. Проще отменить мораторий на смертную казнь и расстреливать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

он заявил, что не имеет претензий к ранившему его мужчине
Такого лоха можно хоть каждый день пырять)))

Имя: Гость
Комментарий:

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