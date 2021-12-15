В Пензе заключенный едва не зарезал сокамерника его же клинком

В Пензе суд вынес приговор гражданину Узбекистана за преступление, которое он совершил во время пребывания в колонии.
Один из осужденных, с которым он отбывал наказание, оскорблял его и его мать. В итоге ненависть к обидчику достигла предела.
Поздним вечером 14 августа в спальном помещении иностранец схватил заранее подготовленный самодельный клинок (согласно заключению эксперта, не являющийся холодным оружием) и несколько раз ударил противника в грудь, плечо, бедро и голень.
Впоследствии подсудимый заявил, что клинок он взял с тумбочки своего оскорбителя. Тот, в свою очередь, утверждал, что у него при себе не было ни ножей, ни заточек и вообще ему непонятно, в чем его вина и почему на него совершено нападение. Тем не менее он заявил, что не имеет претензий к ранившему его мужчине, и просил не наказывать его строго.
Суд учел, что агрессор совершил тяжкое преступление во время лишения свободы и в колонии характеризуется отрицательно. Смягчающим наказанием стало признание вины, наличие двух детей и сотрудничество с правоохранителями во время расследования дела.
Учитывая рецидив преступлений, по совокупности виновный приговорен к 11 годам колонии строгого режима.
«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.
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