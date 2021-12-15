В Пензе у гостя города нашли крупную партию наркотиков

15.12.2021 | 19:45

Два увесистых пакета с запрещенным веществом изъяли пензенские полицейские у гостя из Мордовии. Жителя Саранска, 2001 года рождения, задержали в подъезде одного из многоквартирных домов на проспекте Победы. В город на Суре он прибыл не для знакомства с достопримечательностями. В ходе обыска по месту проживания молодого человека обнаружили крупную партию наркотиков.

«Изъятое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД по Пензенской области. Согласно заключению эксперта, данное вещество является наркотическим средством (мефедрон) массой 639 граммов. Со слов молодого человека, он работает оптовым закладчиком в одном из интернет-магазинов», - сообщил старший следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Игорь Дедекин.

Задержанного заключили под стражу и возбудили уголовное дело. За распространение наркотиков молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.