Криминал

В Пензе у гостя города нашли крупную партию наркотиков

Печать

Два увесистых пакета с запрещенным веществом изъяли пензенские полицейские у гостя из Мордовии. Жителя Саранска, 2001 года рождения, задержали в подъезде одного из многоквартирных домов на проспекте Победы. В город на Суре он прибыл не для знакомства с достопримечательностями. В ходе обыска по месту проживания молодого человека обнаружили крупную партию наркотиков.

«Изъятое вещество было направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД по Пензенской области. Согласно заключению эксперта, данное вещество является наркотическим средством (мефедрон) массой 639 граммов. Со слов молодого человека, он работает оптовым закладчиком в одном из интернет-магазинов», - сообщил старший следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области Игорь Дедекин.

Задержанного заключили под стражу и возбудили уголовное дело. За распространение наркотиков молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
0
0
0
0
 
Гость||

Нам такие гости не нужны...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.12.2021 19:51|

Нам такие гости не нужны...

Конкретизируй, кому "нам"?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте